Зачем торговым центрам менять концепцию: конкуренция усиливается

Необходимость изменения концепции также объясняется жизненным циклом объекта (примерно 8-10 лет), за время которого наблюдается моральное и физическое старение, потеря интереса со стороны покупателей и арендаторов, значительное снижение показателей операционной деятельности.

Принципиальные типы реноваций и реконцепций:

Плановые – связаные с моральным и техническим старением, постоянным снижением операционных показателей: посещаемости, заполняемости, доходности.

Плановые реконцепции делятся на подтипы:

Эволюционные – регулярное улучшение, модернизация, обновление, текущий ремонт торговой галереи, мест общественного пользования, инженерных систем, концептуального наполнения, отдельных зон, смена форматов и ротация арендаторов, другое.

Примером эволюционной реконцепции является ТРЦ Gulliver, который постоянно проводит ротацию арендаторов, создал новую точку притяжения посетителей – медиафасад.

Революционные – капитальное, комплексное обновление и ремонт, проводимые раз в 7-10 лет с возможным пересмотром размера и формата, ребрендингом.

Примером можно назвать винницкий ТРЦ SMall, который был открыт в ходе реконструкции бывшего ТЦ "Дастор".

Вынужденные реновации связаны с изменениями на рынке, появлением новых конкурентных угроз, усилением давления. Они могут быть неизбежными или экстремальными.

Неизбежные - вызваны негативными последствиями развития рынка, существенным проседанием операционных показателей, убыточностью. Пример вынужденной реконцепции ТРЦ Planeta Mall в Харькове, который должен стать крупнейшим ТРЦ Восточной Украины.

- вызваны негативными последствиями развития рынка, существенным проседанием операционных показателей, убыточностью. Пример вынужденной реконцепции ТРЦ Planeta Mall в Харькове, который должен стать крупнейшим ТРЦ Восточной Украины. Экстремальные - комплексный редевелопмент или изменение формата, нецелесообразность дальнейшей эксплуатации объекта, невостребованность на рынке.

"К экстремальным реконцепциям девелоперов стимулировал небывалый рост активности на рынке офисной недвижимости 2016-2020 годов, трансформировав ТРЦ "Макрос", ТЦ Silver Breeze, InSilver, гостиницы "Кооператор", "Славутич", кинотеатр "Звездный", фабрику М.Воронина, заводы "Арсенал", "ЭлектроПрибор" и много других в БЦ", – комментирует Константин Олейник.