Умельцы починили Tesla Model S за 5 тысяч долларов тогда как сама компания требовала 23 тысячи

Все началось с того, что аккумуляторная батарея на любимой Тесле американца Тайлера Гувера перестала держать заряд - диагностическая система сообщила, что максимальная емкость радикально уменьшился, и проехать удастся не более 80 км.

После этого Гувер обратился в официальный сервис Tesla с просьбой решить проблему. Там объявили, что необходима замена батареи и, так как гарантия на нее истекла, выкатили владельцу счет на 22,5 тысячи долларов. К слову, примерно за эти деньги в США можно приобрести подержанную 8-летнюю Tesla Model S.

Гувер пересчитал деньги в бумажнике, почесал в затылке и решил обратиться к "гаражникам". А помог ему в этом энтузиаст Рич Бенуа, который взломал программное обеспечение Tesla и построил пару электромобилей из выброшенных деталей. Бенуа нашел электромеханика, который диагностировал проблему и отремонтировал электрокар примерно за $5 тыс. — то есть аж на 75% дешевле, чем запросил официальный сервис.

Интересно, что маркетологи Tesla позиционируют электромобили марки как чрезвычайно сложные устройства, для ремонта которого требуются исключительно обученные и сертифицированные специалисты.

При этом, большинство ремонтных работ нельзя произвести из-за установленных компанией "программных замков". Примерно тем же самым занимается и производитель смартфонов Apple. Тем не менее находятся умельцы-хакеры, которым взламывают ПО и обходят ограничения.

Интересно, что Tesla недавно выпустила Toolbox — набор диагностического программного обеспечения, которое покажет, какие проблемы есть у конкретной машины. Но обойдется он в 3 тысячи долларов в год или 100 долларов при аренде на 24 часа.