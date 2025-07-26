Забута валіза паралізувала один із найбільших вокзалів Парижа: деталі інциденту

У суботу вранці, 26 липня, вокзал Монпарнас у Парижі зазнав значних затримок через залишений багаж у поїзді TGV, який прибув із Кемпера.

З 9:53 до 11:30 жоден потяг не зміг вирушити зі станції. Попри кілька оголошень із проханням до власника речей з’явитися, пасажир не відгукнувся. Через це довелося залучити службу знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Головний вестибюль вокзалу було евакуйовано, а пасажирам тимчасово заборонили пересуватись через встановлені кордони безпеки.

За даними залізничного оператора SNCF, операція тривала приблизно п’ятнадцять хвилин і завершилась близько 11:15 ранку.

Щоб прискорити посадку після інциденту, працівники станції відкрили всі ворота. Водночас потяги до Бордо, Ренна, Андая та Тулузи вирушили з затримками до 1 години 40 хвилин.

Єдиний потяг, якому дозволили відправитися під час інциденту - рейс до Бреста о 10:53. Його платформа знаходилась у залі 3, на віддалі від основних зон евакуації.

Попри затримки, серед пасажирів панувала спокійна атмосфера. Представник SNCF зазначив, що це була стандартна процедура безпеки, яку часто застосовують на вокзалах Парижа.