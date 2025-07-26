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Забута валіза паралізувала один із найбільших вокзалів Парижа: деталі інциденту

Париж, Субота 26 липня 2025 17:39
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Забута валіза паралізувала один із найбільших вокзалів Парижа: деталі інциденту Фото: сумка на вокзалі спричинила хаос у Парижі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Святкові вихідні на паризьких вокзалах розпочались із затримок і евакуацій. У суботу, 26 липня, через залишений багаж на станції Монпарнас зупинили рух потягів на понад півтори години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

У суботу вранці, 26 липня, вокзал Монпарнас у Парижі зазнав значних затримок через залишений багаж у поїзді TGV, який прибув із Кемпера.

З 9:53 до 11:30 жоден потяг не зміг вирушити зі станції. Попри кілька оголошень із проханням до власника речей з’явитися, пасажир не відгукнувся. Через це довелося залучити службу знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Головний вестибюль вокзалу було евакуйовано, а пасажирам тимчасово заборонили пересуватись через встановлені кордони безпеки.

За даними залізничного оператора SNCF, операція тривала приблизно п’ятнадцять хвилин і завершилась близько 11:15 ранку.

Щоб прискорити посадку після інциденту, працівники станції відкрили всі ворота. Водночас потяги до Бордо, Ренна, Андая та Тулузи вирушили з затримками до 1 години 40 хвилин.

Єдиний потяг, якому дозволили відправитися під час інциденту - рейс до Бреста о 10:53. Його платформа знаходилась у залі 3, на віддалі від основних зон евакуації.

Попри затримки, серед пасажирів панувала спокійна атмосфера. Представник SNCF зазначив, що це була стандартна процедура безпеки, яку часто застосовують на вокзалах Парижа.

Зауважимо, що кілька років тому двоє безхатьків, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, зібрались "підірвати все" на залізничній станції Монпарнас в Парижі.

Їх затримали на вокзалі з 9 газовими балонами.

Крім того, минулого року у Франції стався масштабний збій у роботі залізниці у день початку Олімпійських ігор.

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