Забудьте про ці солодощі, якщо хочете схуднути: топ-3 заборонених десертів

Навіть "нешкідливі" на перший погляд десерти можуть приховувати величезну кількість калорій, цукру та шкідливих жирів, які зводять нанівець усі ваші зусилля для схуднення.

РБК-Україна розповідає про трійку десертів, які краще не їсти або дуже обмежити, якщо ви бажаєте скинути вагу.

Молочний шоколад

Для багатьох молочний шоколад - це синонім задоволення. Але якщо ви на шляху до стрункості, він стане справжньою перешкодою.

Чому він небезпечний?

Надлишок цукру

У молочному шоколаді цукор часто є головним інгредієнтом, значно переважаючи какао. Це викликає різкі стрибки рівня глюкози в крові, що призводить до інтенсивного виділення інсуліну та подальшого відкладення жиру.

Висока калорійність

Комбінація цукру, молочного жиру та какао-масла робить молочний шоколад надзвичайно калорійним продуктом. Навіть невелика плитка містить значну частину вашої добової норми калорій, при цьому не забезпечуючи тривалого відчуття ситості.

Низька поживність

На відміну від чорного шоколаду, молочний містить мінімум корисних антиоксидантів та інших біоактивних сполук, які присутні в какао. Це "пусті калорії" без значної користі для організму.

Якщо дуже хочеться шоколаду, оберіть чорний шоколад із вмістом какао 70% і більше. Він містить менше цукру та більше антиоксидантів. Споживайте його в невеликих кількостях (один-два квадратики). Також чудово підійдуть свіжі фрукти та ягоди.

Калорійність такого продукту 550 калорій на 100 грамів, це дуже багато.

Вафлі зі згущенкою (або з іншою начинкою)

Ці хрусткі ласощі, особливо з густою солодкою начинкою, є ще одним прихованим ворогом схуднення. Вони здаються легкими, але їхній склад – це удар по дієті.

Чому вони небезпечні?

Поєднання швидких вуглеводів та шкідливих жирів

Вафлі виготовляються з рафінованого борошна (швидкі вуглеводи), а начинка часто містить величезну кількість цукру, трансжирів та гідрогенізованих олій (у випадку зі згущенкою – ще й молочний цукор та жир). Таке поєднання є ідеальним для швидкого набору ваги та негативного впливу на серцево-судинну систему.

Високий глікемічний індекс

Ці продукти моментально підвищують рівень цукру в крові, викликаючи різкий викид інсуліну. Це не лише сприяє жировідкладенню, але й викликає швидке повернення відчуття голоду, провокуючи переїдання.

"Пуста" енергія

Вафлі зі згущенкою дають багато калорій, але майже не містять корисних мікроелементів, вітамінів чи клітковини, яка б сприяла травленню та насиченню.

Приготуйте домашні фруктові чіпси (запечені яблука, груші), ягідно-фруктові смузі без цукру, або легкі рисові хлібці з тонким шаром натурального арахісового масла без цукру.

Чізкейк

Хоча чізкейк може здатися "витонченішим" десертом, його склад робить його одним із найнебезпечніших для тих, хто прагне схуднути.

Чому він небезпечний?

Надзвичайна калорійність

Основа чізкейка - це, як правило, подрібнене печиво з маслом, а начинка – це поєднання вершкового сиру, цукру, вершків та яєць. Усе це робить його одним із найкалорійніших десертів. Навіть невеликий шматочок може містити більше калорій, ніж повноцінний обід.

Велика кількість насичених жирів

Вершковий сир та вершки - це джерела насичених жирів. Хоча в помірних кількостях вони не є абсолютним злом, їх надлишок у поєднанні з цукром значно підвищує ризики для здоров'я серця та сприяє набору ваги.

Цукор у поєднанні з жирами

Таке поєднання є найбільш руйнівним для фігури. Організм ефективніше перетворює цукор на жир, якщо він споживається разом з великою кількістю жирів.

Відсутність клітковини та білка для ситості

Чізкейк, попри свою ситність за калоріями, не дає такого насичення, як, наприклад, білковий омлет або цільнозернові продукти, оскільки в ньому мало клітковини та білка відносно калорійності.

Спробуйте приготувати домашній сирний десерт з нежирного сиру, натурального йогурту, фруктів та невеликої кількості меду. Або ж насолодіться порцією грецького йогурту з ягодами.

Калорійність чізкейку 323 калорії на 100 грамів.