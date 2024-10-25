UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Забризкали балончиком й побили. В Харкові розпочали розслідування через конфлікт з ТЦК

Ілюстративне зображення (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові, під час перевірки документів, стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК) та чоловіком. Розпочато досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій з боку військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється проти військовослужбовців Слобідського районного ТЦК. Під час зупинки транспортного засобу й перевірки військово-облікових документів військові нанесли тілесні ушкодження чоловіку.

"Тривають першочергові слідчі дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП міста Харків тощо", - додає прокуратура. 

Конфлікт з ТЦК у Харкові 

Як розповідають місцеві Telegram-канал, конфлікт виник у присутності правоохоронців. Чоловіка, якого зупинили для перевірки документів, суд нібито раніше помилково визнав загиблим після того, як він займався евакуацією людей у 2022-му році.  Наразі ж він намагається оскаржити це рішення. 

Попри це, військові на блокпосту заявили, що він повинен був з’явитися до ТЦК, через що конфлікт загострився. На відео видно, як чоловіка, який сидів у машині, облили газовим балончиком, а згодом його можна побачити з розбитою бровою.

В іншому відео співробітники ТЦК просять його вийти з автомобіля, однак він відмовився, мотивуючи це тим, що військові не показали свої документи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що черговий конфлікт з ТЦК нещодавно стався у Запоріжжі. Тоді ж військовий відкрив вогонь у повітря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКХарків