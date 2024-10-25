Забризкали балончиком й побили. В Харкові розпочали розслідування через конфлікт з ТЦК

В Харкові, під час перевірки документів, стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК) та чоловіком. Розпочато досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій з боку військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється проти військовослужбовців Слобідського районного ТЦК. Під час зупинки транспортного засобу й перевірки військово-облікових документів військові нанесли тілесні ушкодження чоловіку.

"Тривають першочергові слідчі дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП міста Харків тощо", - додає прокуратура.

Конфлікт з ТЦК у Харкові

Як розповідають місцеві Telegram-канал, конфлікт виник у присутності правоохоронців. Чоловіка, якого зупинили для перевірки документів, суд нібито раніше помилково визнав загиблим після того, як він займався евакуацією людей у 2022-му році. Наразі ж він намагається оскаржити це рішення.

Попри це, військові на блокпосту заявили, що він повинен був з’явитися до ТЦК, через що конфлікт загострився. На відео видно, як чоловіка, який сидів у машині, облили газовим балончиком, а згодом його можна побачити з розбитою бровою.

В іншому відео співробітники ТЦК просять його вийти з автомобіля, однак він відмовився, мотивуючи це тим, що військові не показали свої документи.