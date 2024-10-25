ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Забризкали балончиком й побили. В Харкові розпочали розслідування через конфлікт з ТЦК

П'ятниця 25 жовтня 2024 16:26
UA EN RU
Забризкали балончиком й побили. В Харкові розпочали розслідування через конфлікт з ТЦК Ілюстративне зображення (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові, під час перевірки документів, стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК) та чоловіком. Розпочато досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій з боку військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється проти військовослужбовців Слобідського районного ТЦК. Під час зупинки транспортного засобу й перевірки військово-облікових документів військові нанесли тілесні ушкодження чоловіку.

"Тривають першочергові слідчі дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП міста Харків тощо", - додає прокуратура.

Конфлікт з ТЦК у Харкові

Як розповідають місцеві Telegram-канал, конфлікт виник у присутності правоохоронців. Чоловіка, якого зупинили для перевірки документів, суд нібито раніше помилково визнав загиблим після того, як він займався евакуацією людей у 2022-му році. Наразі ж він намагається оскаржити це рішення.

Попри це, військові на блокпосту заявили, що він повинен був з’явитися до ТЦК, через що конфлікт загострився. На відео видно, як чоловіка, який сидів у машині, облили газовим балончиком, а згодом його можна побачити з розбитою бровою.

В іншому відео співробітники ТЦК просять його вийти з автомобіля, однак він відмовився, мотивуючи це тим, що військові не показали свої документи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що черговий конфлікт з ТЦК нещодавно стався у Запоріжжі. Тоді ж військовий відкрив вогонь у повітря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Харків
NEWS
Як НАТО може відповісти на відправку солдатів КНДР до Росії: Bloomberg дізналося деталі
Як НАТО може відповісти на відправку солдатів КНДР до Росії: Bloomberg дізналося деталі
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція