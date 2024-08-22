Забрали номер і випхали за двері. Зірковий конкурент Мудрика не потрібен "Челсі"

"Сині" позбавили англійця 7-го номера та заборонили з'являтися на тренувальній базі. Він також не потрапив до заявки на матч Ліги конференцій проти швейцарського "Серветта".

Стерлінг втратив культовий номер на "Стемфорд Брідж". Менеджмент лондонців вирішив віддати "сімку" новачку команди Педру Нету, хоча він встиг зіграти за "Челсі" під 19-м номером. До того ж, "сині" готові безкоштовно обміняти футболки фанатам.

Водночас "Челсі" сповістив Стерлінга, що його перебування навіть на тренуваннях команди недоцільне. Мовляв, клуб займається його продажем до завершення трансферного вікна. Англієць провів у столиці лише два сезони, а тепер не входить у плани тренера Енцо Марески.

Хто такий Рахім Стерлінг

Уродженець столиці Ямайки Кінгстона, у дитинстві переїхав із матір'ю до Лондона. Займався в академії "Квінз Парк Рейнджерс", а в 15 років перебрався в "Ліверпуль".

Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2011/12. У наступні три кампанії був основним у складі "червоних". Влітку 2015 року за 44 млн фунтів плюс бонуси перейшов у "Манчестер Сіті". У складі "містян" завоював 4 чемпіонські титули та низку інших трофеїв.

У літнє трансферне вікно-2022 перейшов у "Челсі" за 47,5 млн фунтів. У лавах "синіх" провів 81 матч, у яких забив 19 м'ячів і віддав 12 результативних передач. Може закрити будь-яку позицію в лінії атаки.