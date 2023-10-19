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Заборона УПЦ МП. У Раді назвали терміни остаточного ухвалення законопроекту

Фото: нардеп Євгенія Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) остаточно може бути ухвалений не раніше ніж через місяць.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Профільний комітет гуманітарної та інформаційної політики - ми, звичайно, не будемо затягувати процес, але й хочемо його зробити максимально інклюзивним. 14 днів є у народних депутатів на подачу правок", - заявила вона. 

За її словами, комітет обов'язково створить робочу групу, в яку запросили і представників Всеукраїнської ради церков.

"І обов'язково зробимо раунд обговорень, можливо, правок, є насправді і депутатські законопроекти і про спрощення переходів (парафій, - ред.), і законопроекти, які депутати зареєстрували на прохання глави Служби безпеки, і, звичайно, кожен депутат може подати поправку до другого читання", - додала Кравчук.

Вона зазначила, що в самому комітеті законопроект будуть допрацьовувати не менш як місяць. 

"Тому, звичайно, ми затягувати не будемо, але ретельно проведемо все, дамо можливість вислухати всіх. Якщо говорити про терміни, то з таким обов'язковим таймлайном, я думаю, в самому комітеті не менше місяця потрібно буде для ретельного доопрацювання", - підкреслила депутат. 

Заборона УПЦ МП в Україні 

Цього року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

З початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.

Сьогодні Верховна рада у першому читанні прийняла законопроект про заборону УПЦ МП. 

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