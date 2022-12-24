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Заборгованість за "зелену" електроенергію в Україні складає 70%, - експерт

Фото: заборгованість за "зелену" електроенергію в Україні складає 70% (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Банки, які надавали інвесторам кредити на будівництво "зелених" електростанцій в Україні, вимагають вчасну виплату відсотків та тіла кредитів, не зважаючи на те, що рівень недоплат підприємствам зеленої енергетики складає 70%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керуючого партнера UDP Renewables Сергія Євтушенка.

"Ми, як компанія оператор, бачимо, що у нас середній рівень збору виручки по року складає 30%. Нас ця ситуація, звичайно, турбує", - заявив Євтушенко.

За його словами, "Гарантований покупець" звітує про 100% оплату в низький сезон генерації електроенергії, а от заборгованість, накопичена у високий період генерації, залишається значною.

На його думку, "Гарпок" має забезпечувати максимальний рівень розрахунків, адже банки вимагають від підприємств галузі виплачувати кредити та не погоджуються на реструктуризації.

"У нас з банками дорослі відносини. Нам ніхто пільг ніяких не дає. На реструктуризації банки також часто не йдуть. Тільки ти прострочиш виплату відсотків по кредиту маєш ускладнення умов. Наша ситуація не проста загалом", - резюмує керуючий партнер UDP Renewables.

Нагадаємо, раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підприємства зеленої енергетики можуть забезпечувати певні потреби в електроенергії навколо себе в різних куточках держави навіть за ситуації блекауту в Україні.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

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