Постачальники універсальних послуг з березня цього року не отримують кошти, - експерт

Постачальники універсальних послуг в Україні з березня цього року не отримували живих коштів.
Про це заявив керівник "Прикарпаттяенерготрейд" Олег Дацко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"З березня ми не отримуємо живих коштів від "Енергоатома". І не тільки ми. Тож ситуація для постачальників електроенергії стає загрозливою. Ми отримуємо зарахування частково за наказом №132 і взаємозаліки. З січня до травня 2024 року у нас відбувається ріст боргу. На початок січня по нашій компанії був борг 1 мільярд 100 мільйонів гривень. На початок травня – 1 мільярд 360 мільйонів. Тобто заборгованість становить 260 млн грн", - сказав Дацко.
За словами керівника "Прикарпаттяенерготрейду", грошей не вистачає на операційні витрати.
"Ми не можемо спрямовувати кошти на закупку електроенергії і на операторів системи передачі і розподілу. Якщо з першими ми ще тримаємося, але росте заборгованість оператору системи розподілу", - наголосив він.
Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що "Енергоатом" знову почав накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією.
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