Постачальники універсальних послуг з березня цього року не отримують кошти, - експерт



"З березня ми не отримуємо живих коштів від "Енергоатома". І не тільки ми. Тож ситуація для постачальників електроенергії стає загрозливою. Ми отримуємо зарахування частково за наказом №132 і взаємозаліки. З січня до травня 2024 року у нас відбувається ріст боргу. На початок січня по нашій компанії був борг 1 мільярд 100 мільйонів гривень. На початок травня – 1 мільярд 360 мільйонів. Тобто заборгованість становить 260 млн грн", - сказав Дацко.



За словами керівника "Прикарпаттяенерготрейду", грошей не вистачає на операційні витрати.



"Ми не можемо спрямовувати кошти на закупку електроенергії і на операторів системи передачі і розподілу. Якщо з першими ми ще тримаємося, але росте заборгованість оператору системи розподілу", - наголосив він.

