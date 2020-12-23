Заболевший COVID-19 президент Франции идет на поправку

Президент Франции Эммануэль Макрон, который заболел COVID-19, идет на поправку. Состояние его здоровья улучшается.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает bfmtv.

В сообщении говорится, что состояние здоровья Макрона "показывает признаки улучшения". Более подробной информации предоставлено не было.

Отметим, Макрон изолирован в президентской резиденции Ла Лантерн в Версале. Именно оттуда он дистанционно ведет переговоры с иностранными лидерами, а также принимает участие в заседаниях Совета министров.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Макрон сдал положительный тест на коронавирус, ПЦР-тест был сделан при появлении первых симптомов. Помимо него на самоизоляцию ушла его супруга Бриджит Макрон.

Позже сообщалось, что премьер-министр Франции Жан Кастекс отправился на самоизоляцию, поскольку контактировал с Макроном. Кроме того, изолировались премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который проводил с ним встречу за день до подтвержденного теста, а также премьер-министр Ирландии Михол Мартин.