ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Заболевшие COVID-19 игроки "Динамо", которые были со сборной в Германии, отправились домой

Автор: РБК-Украина

Не дождавшись от Украинской ассоциации футбола (УАФ) решение, когда четверо игроков национальной сборной, инфицированные COVID-19, будут отправлены домой, президент футбольного клуба "Динамо" самостоятельно организовал их возвращение.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что при поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, Игорь Суркис договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в Борисполь украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола.

Благодаря этому Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин уже находятся в полете и скоро будут дома.

По словам Суркиса, руководство УАФ мало того, что так и не удосужилось оперативно принять решение, еще и хотело отправить больных игроков в Киев автобусом.

Как стало известно, английский "Вест Хэм" также позаботился, чтобы Андрей Ярмоленко чартером благополучно вернулся к своему клубу.

Напомним, в субботу сборная Украины на выезде уступила команде Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА. Встреча в Лейпциге на "Ред Булл Арена" завершилась со счетом 1:3.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДинамоИгорь СуркисГерманияФутболКоронавирус