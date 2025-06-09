Заберуть і оштрафують на місці. Що не можна перевозити через кордон з Польщею

Що категорично заборонено

Під повну заборону потрапляють:

зброя;

наркотики й токсичні речовини;

порнографія;

антикваріат та археологічні знахідки без документів про походження;

м’ясо, молочні продукти, консерви, картопля;

дикі тварини, вироби зі шкір хижаків (вовків, ведмедів, диких котів), ікру рідкісних риб, трофеї, опудала хижих птахів, а також речі зі шкіри змій, крокодилів, варанів - без спеціальних дозволів;

рецептурні ліки з кодеїном або ефедрином, наприклад "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолітин";

Нерецептурні препарати можна перевозити у Польщу, але не більш як 5 упаковок і то за умови, що вони призначені для власного використання. Якщо людина проходить лікування препаратами, які заборонені при перевезенні, при собі треба мати:

рецепт лікаря;

копію медичної карти;

чек з аптеки,

довідку з діагнозом і назвою препарату (об’єм не більше 500 мл).

Що можна перевозити, але з обмеженням

Для особистого користування дозволено ввозити:

тютюн та алкоголь: 2 пачки цигарок або 2 пачки електронних, 10 сигар, 50 г тютюну, 1 л алкоголю міцністю понад 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;

2 пачки цигарок або 2 пачки електронних, 10 сигар, 50 г тютюну, 1 л алкоголю міцністю понад 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива; продукти: до 5 кг фруктів та овочів, до 5 кг риби та морепродуктів, до 2 кг яєць і виробів з них, до 0,5 кг кави і 100 г чаю, до 2 кг меду, до 5 кг дитячого харчування, до 2 кг корму для тварин (якщо тварина подорожує з вами);

до 5 кг фруктів та овочів, до 5 кг риби та морепродуктів, до 2 кг яєць і виробів з них, до 0,5 кг кави і 100 г чаю, до 2 кг меду, до 5 кг дитячого харчування, до 2 кг корму для тварин (якщо тварина подорожує з вами); цукерки та шоколадні вироби дозволені, якщо вміст молока і шоколаду не перевищує 20%;

дозволені, якщо вміст молока і шоколаду не перевищує 20%; рослини, насіння, саджанці - лише з фітосанітарним сертифікатом з країни експорту;

- лише з фітосанітарним сертифікатом з країни експорту; засоби захисту рослин - мають бути зареєстровані у Польщі;

- мають бути зареєстровані у Польщі; готівка - без декларування дозволено до 10 тис. євро;

- без декларування дозволено до 10 тис. євро; техніка - не більше однієї одиниці (смартфон, фотоапарат тощо). Більше - обов’язково декларується.

Що буде, якщо порушити правила

Якщо у вас знайдуть заборонені продукти (м’ясо, молоко тощо) - змусять викинути. І лише після цього дозволять проїзд. За окремі порушення можуть конфіскувати товар і виписати штраф - 50 євро за одиницю (пляшка алкоголю, блок сигарет тощо).

Якщо провезення підпадає під кримінальну відповідальність (наприклад, наркотики чи зброя) - можливе відкриття справи та затримання.

Перед виїздом до Польщі обов’язково перевірте багаж, ліки, техніку та документи. Це вбереже вас від зайвих проблем на кордоні.