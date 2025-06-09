Заберуть і оштрафують на місці. Що не можна перевозити через кордон з Польщею

Перетинаючи кордон із Польщею, українцям важливо знати, які речі заборонені до перевезення, а які можна ввозити лише з обмеженнями. Порушення митних правил загрожує конфіскацією майна та суворими санкціями.
РБК-Україна розповідає, що категорично заборонено ввозити у Польщу, які речі вимагають спеціальних дозволів або обмежень, і що загрожує у разі порушення митних правил.
Під повну заборону потрапляють:
Нерецептурні препарати можна перевозити у Польщу, але не більш як 5 упаковок і то за умови, що вони призначені для власного використання. Якщо людина проходить лікування препаратами, які заборонені при перевезенні, при собі треба мати:
Для особистого користування дозволено ввозити:
Якщо у вас знайдуть заборонені продукти (м’ясо, молоко тощо) - змусять викинути. І лише після цього дозволять проїзд. За окремі порушення можуть конфіскувати товар і виписати штраф - 50 євро за одиницю (пляшка алкоголю, блок сигарет тощо).
Якщо провезення підпадає під кримінальну відповідальність (наприклад, наркотики чи зброя) - можливе відкриття справи та затримання.
Перед виїздом до Польщі обов’язково перевірте багаж, ліки, техніку та документи. Це вбереже вас від зайвих проблем на кордоні.
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