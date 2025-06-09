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Заберуть і оштрафують на місці. Що не можна перевозити через кордон з Польщею

Польща, Понеділок 09 червня 2025 13:40
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Заберуть і оштрафують на місці. Що не можна перевозити через кордон з Польщею Що не можна перевозити у Польщу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Перетинаючи кордон із Польщею, українцям важливо знати, які речі заборонені до перевезення, а які можна ввозити лише з обмеженнями. Порушення митних правил загрожує конфіскацією майна та суворими санкціями.

РБК-Україна розповідає, що категорично заборонено ввозити у Польщу, які речі вимагають спеціальних дозволів або обмежень, і що загрожує у разі порушення митних правил.

Що категорично заборонено

Під повну заборону потрапляють:

  • зброя;
  • наркотики й токсичні речовини;
  • порнографія;
  • антикваріат та археологічні знахідки без документів про походження;
  • м’ясо, молочні продукти, консерви, картопля;
  • дикі тварини, вироби зі шкір хижаків (вовків, ведмедів, диких котів), ікру рідкісних риб, трофеї, опудала хижих птахів, а також речі зі шкіри змій, крокодилів, варанів - без спеціальних дозволів;
  • рецептурні ліки з кодеїном або ефедрином, наприклад "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолітин";

Нерецептурні препарати можна перевозити у Польщу, але не більш як 5 упаковок і то за умови, що вони призначені для власного використання. Якщо людина проходить лікування препаратами, які заборонені при перевезенні, при собі треба мати:

  • рецепт лікаря;
  • копію медичної карти;
  • чек з аптеки,
  • довідку з діагнозом і назвою препарату (об’єм не більше 500 мл).

Що можна перевозити, але з обмеженням

Для особистого користування дозволено ввозити:

  • тютюн та алкоголь: 2 пачки цигарок або 2 пачки електронних, 10 сигар, 50 г тютюну, 1 л алкоголю міцністю понад 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;
  • продукти: до 5 кг фруктів та овочів, до 5 кг риби та морепродуктів, до 2 кг яєць і виробів з них, до 0,5 кг кави і 100 г чаю, до 2 кг меду, до 5 кг дитячого харчування, до 2 кг корму для тварин (якщо тварина подорожує з вами);
  • цукерки та шоколадні вироби дозволені, якщо вміст молока і шоколаду не перевищує 20%;
  • рослини, насіння, саджанці - лише з фітосанітарним сертифікатом з країни експорту;
  • засоби захисту рослин - мають бути зареєстровані у Польщі;
  • готівка - без декларування дозволено до 10 тис. євро;
  • техніка - не більше однієї одиниці (смартфон, фотоапарат тощо). Більше - обов’язково декларується.

Що буде, якщо порушити правила

Якщо у вас знайдуть заборонені продукти (м’ясо, молоко тощо) - змусять викинути. І лише після цього дозволять проїзд. За окремі порушення можуть конфіскувати товар і виписати штраф - 50 євро за одиницю (пляшка алкоголю, блок сигарет тощо).

Якщо провезення підпадає під кримінальну відповідальність (наприклад, наркотики чи зброя) - можливе відкриття справи та затримання.

Перед виїздом до Польщі обов’язково перевірте багаж, ліки, техніку та документи. Це вбереже вас від зайвих проблем на кордоні.

РБК-Україна також розповідало, за які порушення українців можуть депортувати з Польщі.

Раніше ми писали про те, що заборонено ввозити в Угорщину і яке покарання за це світить.

Читайте також про те, на яких умовах українці можуть в'їхати у Молдову та які товари і продукти не можна перевозити через кордон.

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