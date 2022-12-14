"За Рязань". З'явилось відео з уламком дрону, збитого у Києві

Журналістам вдалося зняти відео, на якому видно уламок дрону-камікадзе, збитого силами ППО у Києві під час атаки у середу, 14 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".
"Ось такий уламок ворожого дрона зафіксували у Шевченківському районі столиці журналісти телеканалу", - йдеться в підпису.
На кадрах можна побачити уламок дрону, на якому написано: "За Рязань!"
Як повідомлялося, у Києві уламок від збитого українською системою протиповітряної оборони рано-вранці 14 грудня ворожого дрону типу Shahed пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці.
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