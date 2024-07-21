З’являється більше даних щодо вбивці Фаріон, - Зеленський

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, у центрі Львова відбувається церемонія прощання з Іриною Фаріон, яку в п'ятницю застрелив невідомий. Труну з тілом загиблої привезли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. На прощання зібралося багато людей. Панахида триватиме до 22:00.

Похорон мовознавиці та колишньої нардепки розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

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