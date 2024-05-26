З'явилося відео зсередини "Епіцентру" у Харкові у момент удару

Поліція опублікувала нове відео моменту удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Кадри були зняті зсередини магазину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова в Facebook.
Опубліковане відео вивчають слідчі поліції. На кадрах зафіксований момент удару по "Епіцентру".
"Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами", - зазначив Болвінов.
Він зазначив, що тіла семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких вже знайшли, але ще йде робота з ДНК.
"Важливо! Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитись в Епіцентрі", - наголосив Болвінов.
Вчора, 25 травня, російська війська завдали двох удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. У момент атаки там перебувало багато людей.
Через обстріл в "Епіцентрі" виникла масштабна пожежа. Її влалося ліквідувати лише через 16 годин після атаки.
Станом на 12:30 відомо про 14 загиблих внаслідок атаки. Також 43 осіб отримали поранення.
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