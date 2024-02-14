З'явилося відео знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР Міноборони. Це сталося в ніч на 14 лютого у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України.

"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

У ГУР пояснили, що корабель "Цезар Куніков" проекту 775 був одним із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Розвідники наголошують, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні зранку у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі.

При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков".

В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.