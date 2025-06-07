З'явилося відео зі збитим над Росією винищувачем Су-35
Повітряні сили ЗСУ показали відео з палаючим ворожим винищувачем Су-35. Його збили над територією РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Винищувач Су-35 знищили сьогодні, 7 червня, на Курському напрямку.
Пресслужба Повітряних сил ЗСУ показала відео зі збитим російським літаком. На кадрах можна побачити, як палає збитий над Росією винищувач.
Нагадаємо, що Росія активно застосовує винищувачі Су-35. Цей літак призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей. Він також може завдавати ударів по наземній інфраструктурі чи військах.
Сам Су-35 - це модернізація Су-27. Але цей винищувач також має й інші новіші та осучаснені версії, до прикладу, Су-35С.
Скільки літаків втратила РФ
Тиждень тому воїни СБУ здійснили історичну операцію "Павутина". В рамках операції, яку готували понад півтора року, було атаковано чотири аеродроми Росії.
За даними СБУ, дрони уразили 41 літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Це приблизно третина стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Росії завдали збитків на 7 млрд доларів.
Всього з початку повномасштабної війни Україна знищила вже 413 літаків Росії. Також окупанти втратили 337 вертольотів різних типів.
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