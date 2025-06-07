З'явилося відео зі збитим над Росією винищувачем Су-35

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Винищувач Су-35 знищили сьогодні, 7 червня, на Курському напрямку.

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ показала відео зі збитим російським літаком. На кадрах можна побачити, як палає збитий над Росією винищувач.



Нагадаємо, що Росія активно застосовує винищувачі Су-35. Цей літак призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей. Він також може завдавати ударів по наземній інфраструктурі чи військах.

Сам Су-35 - це модернізація Су-27. Але цей винищувач також має й інші новіші та осучаснені версії, до прикладу, Су-35С.