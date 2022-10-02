З’явилося відео ймовірного входу ЗСУ в Золоту Балку в Херсонській області: що відомо

У мережі з'явилося відео можливого входу ЗСУ до населеного пункту Золота Балка в Херсонській області. На відео український боєць тримає прапор України, втім конкретної прив'язки до місця не помітно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Нововоронцовської селищної ради Дмитра Бурлая.
"Ні на що не натякаю ))) просто сьогодні в с. Золота Балка", - написав Бурлай в описі під відео.
Зазначимо одразу, що офіційного підтвердження Генштабу щодо звільнення села немає.
Однак проросійські пабліки активно ширять інформацію так званих "воєнкорів", а ті стверджують, що українські військові почали наступ на Херсонському напрямку і вже нібито вночі "взяли під свій контроль" Золоту Балку.
Крім того, окупаційні джерела вже скаржаться, що ЗСУ звільнили Шевченківку та Біляївку, а глибина прориву нібито сягає до семи кілометрів.
Варто зазначити, що у росіян може бути "не все добре" і в районі Давидового Броду, де вони моляться про те, щоб його "не здали".
Не мало важливим є і той факт, що в американському Інституті вивчення війни ISW сьогодні повідомили про продовження контрнаступальних операцій ЗСУ та відзначили "побоювання росіян" щодо Давидового броду.
Нагадаємо, перед цим радник Офісу президента Олексій Арестовч заявив, що в Херсонській області "відбувається біда з російськими окупантами" і ситуація для них може ще погіршитися.
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