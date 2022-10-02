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З’явилося відео ймовірного входу ЗСУ в Золоту Балку в Херсонській області: що відомо

Фото: зявилося відео ймовірного входу ЗСУ в Золоту Балку в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У мережі з'явилося відео можливого входу ЗСУ до населеного пункту Золота Балка в Херсонській області. На відео український боєць тримає прапор України, втім конкретної прив'язки до місця не помітно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Нововоронцовської селищної ради Дмитра Бурлая.

"Ні на що не натякаю ))) просто сьогодні в с. Золота Балка", - написав Бурлай в описі під відео.

Що відомо про ситуацію

Зазначимо одразу, що офіційного підтвердження Генштабу щодо звільнення села немає.

Однак проросійські пабліки активно ширять інформацію так званих "воєнкорів", а ті стверджують, що українські військові почали наступ на Херсонському напрямку і вже нібито вночі "взяли під свій контроль" Золоту Балку.

Крім того, окупаційні джерела вже скаржаться, що ЗСУ звільнили Шевченківку та Біляївку, а глибина прориву нібито сягає до семи кілометрів.

Варто зазначити, що у росіян може бути "не все добре" і в районі Давидового Броду, де вони моляться про те, щоб його "не здали".

Не мало важливим є і той факт, що в американському Інституті вивчення війни ISW сьогодні повідомили про продовження контрнаступальних операцій ЗСУ та відзначили "побоювання росіян" щодо Давидового броду.

Нагадаємо, перед цим радник Офісу президента Олексій Арестовч заявив, що в Херсонській області "відбувається біда з російськими окупантами" і ситуація для них може ще погіршитися.

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