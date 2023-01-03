З'явилося відео удару по російському складу з боєкомплектом у Сватовому

Збройні сили України завдали удару по ворожому складу з боєкомплектом у тимчасово окупованому Сватовому (Луганська область). З'явилось відео вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомили у ЗСУ, по складу відпрацював спецпідрозділ 92-ї бригади. Від одного пострілу склад злетів у повітря.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у тимчасово окупованому Сватовому Луганській області вибухнув склад із боєкомплектом російських загарбників. ЗСУ майже два тижні спостерігали і фіксували кількість ворога, що заїжджали на базу УРАЛів.

Також ми писали, що в ніч проти 1 січня внаслідок удару в окупованій Макіївці (Донецькій області) зруйновано будівлю місцевого училища №19, в якому розташовувалися мобілізовані російські військові. За різними даними, там могли загинути від кількох десятків до сотень окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.