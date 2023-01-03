З'явилося відео прильоту у Києві в районі Палацу ''Україна'' 31 грудня

У мережі з'явилося відео прильоту у Києві біля Палацу "Україна", що відбувся 31 грудня. Внаслідок ударної хвилі у будівлі вилетіли вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника у Twitter .

"Серце Києва у новорічну ніч. Уявіть, що це станеться у вашому центрі. Росія не має майбутнього в цивілізованому світі", - написав він.

Нагадаємо, 31 грудня у Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів . Під час ракетної атаки також був пошкоджений готель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.