UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилося відео прильоту у Києві в районі Палацу ''Україна'' 31 грудня

Фото: 31 грудня ударною хвилею вибило шибки у Палаці "Україна" (Кирилл Тимошенко/Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У мережі з'явилося відео прильоту у Києві біля Палацу "Україна", що відбувся 31 грудня. Внаслідок ударної хвилі у будівлі вилетіли вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника у Twitter.

"Серце Києва у новорічну ніч. Уявіть, що це станеться у вашому центрі. Росія не має майбутнього в цивілізованому світі", - написав він.

Нагадаємо, 31 грудня у Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів . Під час ракетної атаки також був пошкоджений готель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна Росії проти України