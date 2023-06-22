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З'явилося відео пошкоджених Чонгарських мостів на межі з Кримом після "прильоту"

Фото: з'явилося відео пошкоджено Чонгарського мосту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти заявляють про обстріли мостів поблизу населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму. У мережі з'явилися відео після "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Росіяни стверджують, що під обстріл потрапили автомобільні мости через Сиваш у районі Чонгара неподалік адміністративного кордону з окупованим Кримом. Окупанти призупинили рух пошкодженими мостами.

На опублікованих кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Колаборанти та окупанти звинувачують Україну в обстрілах мостів. Пропагандисти пишуть, що удар завдали нібито далекобійними ракетами Storm Shadow. Українська влада та військові поки не коментують інцидент.

Важливість мостів

Варто зазначити, що Крим з Херсонської областю сполучають три автомобільні дороги. Дві з них розташовані у районі Армянська (через Каланчак та Чаплинку). Інша йде з Джанкоя до Чонгара.

Зазначається, що саме цей маршрут окупанти використовують у військових цілях - підвозять техніку, боєприпаси та живу силу у Запорізьку область.

Нагадаємо, що на початку війни саме з району Чонгару російська армія зайшла у Херсонську область. У мережі заявляли, що нібито Чонгарські мости були розмінові перед вторгненням, проте військові спростували цю інформацію.

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