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З'явилося відео обміну в'язнями між Росією та Заходом в аеропорту Туреччини

Фото: в турецькій столиці відбувся обмін ув'язненими між Росією та США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні в турецькій столиці відбувся обмін ув'язненими між Росією та США з Німеччиною. В сьогоднішньому обміні взяли участь більш як 20 ув'язнених з двох боків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Сьогодні в вечері в мережі опублікували відео обміну ув'язненими в аеропорту Анкари. На кадрах видно, як в автобуси сідають в'язні, яких звільнили з російських та білоруських тюрем та СІЗО.

 

Пізніше також з'явилось відео посадки звільнених ув'язнених в літак перед вильотом до Туреччини.

 

Обмін ув'язненими між Росією та західними країнами

Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та відразу кількома західними країнами з іншого.

РБК-Україна детально розповіла про даний обмін в матеріалі - "Найбільший з часів холодної війни: захід і РФ готують обмін ув'язненими".

Ми також писали, що ЗМІ назвали імена тих, кого отримала та віддала Росія по обміну з Заходом.

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