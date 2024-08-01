З'явилося відео обміну в'язнями між Росією та Заходом в аеропорту Туреччини

Обмін ув'язненими між Росією та західними країнами

Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та відразу кількома західними країнами з іншого.

РБК-Україна детально розповіла про даний обмін в матеріалі - "Найбільший з часів холодної війни: захід і РФ готують обмін ув'язненими".

Ми також писали, що ЗМІ назвали імена тих, кого отримала та віддала Росія по обміну з Заходом.

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