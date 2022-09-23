З'явилося відео наслідків удару дронів по Одесі

У п'ятницю вдень, 23 вересня, росіяни атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Пізніше було опубліковано відео наслідків ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Також місцеві мешканці розповіли, що внаслідок ударів були побиті шибки вікон.

Рятувальники ДСНС були вимушені ліквідовувати пожежу, яка трапилась внаслідок ударів дронів.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Також пізніше в Одесі та під Дніпром пролунали вибухи під час тривоги.

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