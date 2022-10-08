З'явилося відео з можливим моментом вибуху на Керченському мосту

Судячи з кадрів, на переправі стався вибух вантажівки. Пожежа, яка стала наслідком вибуху, перекинулася на цистерни. За кадром один із тих, хто переглядає відео моменту НП, припускає, що вибухів було два.

Також у мережі з'явилося відео моменту вибуху з іншого ракурсу. Тут теж добре видно, що вантажівка, що їхала Кримським мостом, в якийсь момент вибухає.

Пожежа на Кримському мосту: що відомо на цей момент

Рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У Росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в РФ звинуватили "українських вандалів".

Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту.