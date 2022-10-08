З'явилося відео з можливим моментом вибуху на Керченському мосту

У Росії показали можливий момент вибуху на Кримському мосту, де почалася пожежа у суботу, 8 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане в Telegram російського пропагандиста Володимира Соловйова.
Судячи з кадрів, на переправі стався вибух вантажівки. Пожежа, яка стала наслідком вибуху, перекинулася на цистерни. За кадром один із тих, хто переглядає відео моменту НП, припускає, що вибухів було два.
Також у мережі з'явилося відео моменту вибуху з іншого ракурсу. Тут теж добре видно, що вантажівка, що їхала Кримським мостом, в якийсь момент вибухає.
Рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.
У Росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в РФ звинуватили "українських вандалів".
Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту.
РБК-Україна публікувало фото та відео пожежі на Кримському мосту.
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