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З'явилося відео, як виглядає вокзал у Херсоні після масованого обстрілу

Фото: окупанти вдарили по вокзалу у Херсоні 26 грудня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вчора, 26 грудня, обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. З'явилося нове відео з наслідками масованого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів", - написав Прокудін.

 

Міністерство внутрішніх справ також публікує фото після вчорашнього обстрілу. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, а також двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

 

Фото: окупанти вдарили по вокзалу у Херсоні (t.me/mvs_ukraine)

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора російські терористи масовано обстрілювали Херсон та область. Відомо, що за добу окупанти 161 раз атакували регіон різними видами зброї. По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Внаслідок обстрілів загинули три людини, 16 - поранені.

 

Зокрема, вчора російська армія вдарила по евакуаційному потягу у Херсоні. Поранено кількох співробітників "Укрзалізниці", пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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