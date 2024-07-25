UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилося фото підозрюваного у вбивстві Фаріон

Фото: Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські правоохоронці сьогодні, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. З'явилось фото хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах та Нацполіцію в Telegram.

Джерела поділилися фото 18-річного парубка, якого затримали сьогодні у Дніпрі.

Фото: підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон (РБК-Україна)

Водночас у Нацполіції показали ще одну фотографію затримання підозрюваного.

Фото: затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон (t.me/UA_National_Police)

Як зазначив голова Нацполіції Іван Виговський, для затримання було проведено масштабну та копітку роботу сотень поліцейських.

"Бесонні ночі, тисячі перевірених людей, сотні пройдених кілометрів та оглянутих гектарів лісу, десятки гігабайт відео дали свій результат - поліцейські викрили та затримали вбивцю Ірини Фаріон сьогодні у місті Дніпро", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, 19 липня стало відомо про замах на Ірину Фаріон. Невідомий поранив її в голову за допомогою вогнепальної зброї. Такий інцидент трапився біля будинку колишньої народної депутатки.

Після поранення Фаріон госпіталізували. Медики навіть встигли провести операцію, але врятувати її не вдалося.

При цьому стрілку вдалося втекти з місця злочину. Правоохоронці оголосили операцію для його розшуку.

 

Вже сьогодні, 25 липня, стало відомо, що стрілка затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний хлопець. За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, підозрюваний готувався до злочину щонайменше два місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ФаріонПоліцейські