З'явилось відео допиту двох китайських полонених: які свідчення вони надали

На відео у громадянина Китаю запитують, чи брав він безпосередню участь у бойових діях на території України. На що один з них відповів, що його захопили в полон під час першого бойового завдання, і що до цього він не брав участі у боях. Він також заявляє, що до того не тримав зброю в руках.

Інший полонений розповів, що йому 34 роки, і він родом з провінції Хенан. За його словами, вони здавались у полон втрьох - двоє китайців та один росіянин. Також було ще двоє китайців, але вони загубились на полі бою.

Більше того, за його словами, він був врятований українськими військовими. Адже вже коли вони здались у полон, то потрапили під обстріл росіян - окупанти скинули вибухівку з газом на їхнє укриття. В цей момент український військовий прибіг і витягнув його.

ЗСУ захопили у полон громадян Китаю

Вчора стало відомо, що бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ захопили у полон на одному з напрямків двох китайців. Президент Володимир Зеленський показав відео з полоненими.

На тлі цих подій Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії. А Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Держдеп США різко відреагував на китайських солдатів у полоні ЗСУ, заявивши, що Китай є одним з основних пособників Росії.

"Ми обізнані про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, які воювали на боці Росії в Україні. Китай є основним пособником Росії в цій війні", - заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.