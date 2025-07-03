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З'явилися відео "прильоту" ворожих дронів по будівлі ТЦК в Полтаві

Полтава, Четвер 03 липня 2025 15:12
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З'явилися відео "прильоту" ворожих дронів по будівлі ТЦК в Полтаві Фото: з'явилися відео удару по ТЦК у Полтаві (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 3 липня атакувала будівлі ТЦК у Полтаві. У мережі показали відео удару ворожих "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу для підтримки України United24 в Instagram.

"Російські сили вранці 3 липня здійснили атаку дронами на територіальний центр рекрутингу біля центрального ринку Полтави. Попередньо повідомляють, що кілька людей загинули, є поранені", - йдеться у повідомленні.

Удар по ТЦК у Полтаві

Сьогодні зранку російські окупанти атакували Полтаву ударними дронами. Ворог атакував "Шахедами" будівлі ТЦК і СП.

Як повідомляли Сухопутні війська ЗСУ, було влучання по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, там виникла пожежа. Також відомо про ще одне влучання поруч з будівлею Полтавського обласного ТЦК та СП.

Крім того, через наліт дронів у Полтаві пошкоджені будинки, заклади освіти, магазини, автомобілі.

Станом на 15:00 відомо про двох загиблих та десятки поранених. Серед травмованих - двоє військових ТЦК та двоє воїнів ЗСУ.

Більше про наслідки удару по Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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Полтава ТЦК Війна в Україні Атака дронів
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