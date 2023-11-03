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З'явилися подробиці смертельної ДТП за участю народного депутата

Фото: нардеп Ніколаєнко підтвердив, що був учасником ДТП, у якій загинула 18-річна дівчина (zt.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив, що став учасником ДТП на Житомирщині, у якій загинула 18-річна дівчина. Також у мережі з'явилося відео з місця аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку нардепа та відповідне відео в мережі.

Що каже Ніколаєнко

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм - під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ...", - написав народний депутат у мережі.

За його словами, під час ДТП він "був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося". Також він пообіцяв "усіляко сприяти слідчим діям", які зараз проводить ДБР та "добровільно пройти всі необхідні експертизи".

 

У мережі з'явилося відео з місця події

Зазначимо, що також у мережі поширилося відео з місця ДТП. Його опублікував депутат Олександр Федієнко.

 

Що відомо про ДТП

Нагадаємо, що сьогодні сталася ДТП за участі народного депутата, внаслідок чого загинула 18-річна дівчина.

Близько 9:45, на трасі Київ-Чоп”у с.Березівці Житомирського району водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

Попередня кваліфікація справи - порушення правил дорожнього руху - у разі доведення вини народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. ДБР проводить розслідування.

За даними низки ЗМІ, в автомобілі перебував разом зі своєю дружиною народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко. 

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ДТПЖитомирдепутати