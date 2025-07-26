З'явилися перші кадри наслідків цинічного удару росіян по Харкову

Цієї ночі російські окупанти три години обстрілювати Харків та область. Росіяни застосували керовані авіабомби, ракети і дрони.

У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства. Вибуховою хвилею також пошкоджено багатоповерхівки.



ДСНС підтвердила, що росіяни завдали повторного удару, коли підрозділи пожежних прибули на місце і почали гасити вогонь. Внаслідок цього попередньо постраждали п'ятеро осіб, з яких троє - рятувальники. Пошкоджено три пожежно-рятувальні авто.

"Попри небезпеку, вогнеборці проявили надзвичайну мужність: вони рятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати шістьох людей, серед них двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Фото: внаслідок удару РФ по Харкову постраждали рятувальники (t.me/dsns_telegram)