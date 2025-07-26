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З'явилися перші кадри наслідків цинічного удару росіян по Харкову

Харків, Субота 26 липня 2025 09:00
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З'явилися перші кадри наслідків цинічного удару росіян по Харкову Фото: РФ масовано вдарила по Харкову 26 липня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 26 липня завдала масованого комбінованого удару по Харкову. Рятувальники показали перші кадри наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Цієї ночі російські окупанти три години обстрілювати Харків та область. Росіяни застосували керовані авіабомби, ракети і дрони.

У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства. Вибуховою хвилею також пошкоджено багатоповерхівки.

ДСНС підтвердила, що росіяни завдали повторного удару, коли підрозділи пожежних прибули на місце і почали гасити вогонь. Внаслідок цього попередньо постраждали п'ятеро осіб, з яких троє - рятувальники. Пошкоджено три пожежно-рятувальні авто.

"Попри небезпеку, вогнеборці проявили надзвичайну мужність: вони рятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати шістьох людей, серед них двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Фото: внаслідок удару РФ по Харкову постраждали рятувальники (t.me/dsns_telegram)

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