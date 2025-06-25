З'явилися перші кадри наслідків нічного удару по Харкову

У мережі показали перші кадри наслідків удару по Харкову вночі 25 червня. Місто атакували ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.
Правоохоронці показали відео наслідків влучання БПЛА "Герань-2" по Київському району міста Харкова.
На відео видно пожежу у новобудові та ліквідацію наслідків атаки.
Начальник відділу Харківської обласної прокуратури уточнив, що росіяни використали для удару по Харкову сім "Шахедів". Відомо про влучання у багатоповерхівку та цивільне підприємство.
"За медичною допомогою звернувся один чоловік. На щастя, у нього незначні поранення", - сказав представник прокуратури.
Він також уточнив, що за фактом вчинення воєнного злочину було відкрито кримінальне провадження.
Цієї ночі росіяни вчергове атакували Україну дронами. Відомо, що російські безпілотники намагалися атакувати Вилкове Одеської області.
Також росіяни били дронами по Харкову. За повідомленнями місцевої влади, під ударом було цивільне підприємство у Київському районі. Постраждав 64-річний чоловік.
Крім того, ворог обстріляв Запоріжжя, там пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.