З'явилися перші кадри наслідків нічного удару по Харкову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

Правоохоронці показали відео наслідків влучання БПЛА "Герань-2" по Київському району міста Харкова.

На відео видно пожежу у новобудові та ліквідацію наслідків атаки.



Начальник відділу Харківської обласної прокуратури уточнив, що росіяни використали для удару по Харкову сім "Шахедів". Відомо про влучання у багатоповерхівку та цивільне підприємство.

"За медичною допомогою звернувся один чоловік. На щастя, у нього незначні поранення", - сказав представник прокуратури.

Він також уточнив, що за фактом вчинення воєнного злочину було відкрито кримінальне провадження.

