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З'явилися кадри наслідків удару РФ по житловому масиву у Сумах

Понеділок 02 червня 2025 15:58
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З'явилися кадри наслідків удару РФ по житловому масиву у Сумах Фото: армія РФ масовано атакувала Суми (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія 2 червня масовано атакувала Сумах. Рятувальники показали фото і відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Сьогодні вранці 2 червня російські окупанти обстріляли житловий район у місті Суми.

Після ударів співробітники ДСНС оперативно обстежили територію та надали допомогу постраждалим. Під завалами людей не виявили.

Фото: Атака РФ на Суми (t.me/dsns_sumy)

Як повідомляють у ДСНС, у результаті атаки пошкоджено 6 приватних будинків, 3 дачні споруди та один об’єкт промислової інфраструктури.

Рятувальники продовжують працювати на місці події.

Атака на Суми

Сьогодні вранці російські війська обстріляли місто Суми, завдавши ударів по житлових районах і промислових об’єктах. Вибухи пролунали близько 10:15, в результаті чого пошкоджено щонайменше два місця.

За інформацією Сумської ОВА, внаслідок обстрілу дві жінки отримали уламкові поранення. Постраждалих госпіталізували, зараз їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють рятувальники та екстрені служби, які обстежують територію і оцінюють збитки. Деталі щодо типу застосованої зброї і масштабів руйнувань уточнюються.

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