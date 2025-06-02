З'явилися кадри наслідків удару РФ по житловому масиву у Сумах
Росія 2 червня масовано атакувала Сумах. Рятувальники показали фото і відео наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Сьогодні вранці 2 червня російські окупанти обстріляли житловий район у місті Суми.
Після ударів співробітники ДСНС оперативно обстежили територію та надали допомогу постраждалим. Під завалами людей не виявили.
Як повідомляють у ДСНС, у результаті атаки пошкоджено 6 приватних будинків, 3 дачні споруди та один об’єкт промислової інфраструктури.
Рятувальники продовжують працювати на місці події.
Атака на Суми
Сьогодні вранці російські війська обстріляли місто Суми, завдавши ударів по житлових районах і промислових об’єктах. Вибухи пролунали близько 10:15, в результаті чого пошкоджено щонайменше два місця.
За інформацією Сумської ОВА, внаслідок обстрілу дві жінки отримали уламкові поранення. Постраждалих госпіталізували, зараз їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці події працюють рятувальники та екстрені служби, які обстежують територію і оцінюють збитки. Деталі щодо типу застосованої зброї і масштабів руйнувань уточнюються.
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