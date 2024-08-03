UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилися кадри наслідків удару по об'єкту інфраструктури у Вінницькій області

Фото: у Вінницькій області спалахнув об'єкт інфраструктури після атаки (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталія Юрченко

У Вінницькій області внаслідок нічної атаки дронів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Вінницькій області.

"В результаті влучання, виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 рятувальники та 23 одиниці техніки.

Також до гасіння пожежі два пожежні потяги від "Укрзалізниці", щоб забезпечити безперебійну подачу води.

 

Фото: у Вінницькій області горів об'єкт критичної інфраструктури (facebook.com/dsnsvin)

 

Що відомо про нічну атаку

В ніч на 3 серпня російська армія атакувала Україну, випустивши 29 дронів-камікадзе, а також чотири ракети - дві зенітні та дві протирадіолокаційні.

Сили протиповітряної оборони знищили 24 безпілотники. ППО працювала у дев'яти областях - Херсонській, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій та Житомирській.

У Вінницькій області був атакований об'єкт критичної інфраструктури.

Також відомо, що у Миколаївській області виникла пожежа через падіння уламків збитих дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСВінницька областьПожежаВійна в УкраїніАтака дронів