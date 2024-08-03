З'явилися кадри наслідків удару по об'єкту інфраструктури у Вінницькій області

У Вінницькій області внаслідок нічної атаки дронів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Вінницькій області.
"В результаті влучання, виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали", - йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 рятувальники та 23 одиниці техніки.
Також до гасіння пожежі два пожежні потяги від "Укрзалізниці", щоб забезпечити безперебійну подачу води.
Фото: у Вінницькій області горів об'єкт критичної інфраструктури (facebook.com/dsnsvin)
В ніч на 3 серпня російська армія атакувала Україну, випустивши 29 дронів-камікадзе, а також чотири ракети - дві зенітні та дві протирадіолокаційні.
Сили протиповітряної оборони знищили 24 безпілотники. ППО працювала у дев'яти областях - Херсонській, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій та Житомирській.
У Вінницькій області був атакований об'єкт критичної інфраструктури.
Також відомо, що у Миколаївській області виникла пожежа через падіння уламків збитих дронів.
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