З'явилися кадри наслідків удару по об'єкту інфраструктури у Вінницькій області

У Вінницькій області внаслідок нічної атаки дронів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Вінницькій області.

"В результаті влучання, виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 рятувальники та 23 одиниці техніки.

Також до гасіння пожежі два пожежні потяги від "Укрзалізниці", щоб забезпечити безперебійну подачу води.

Фото: у Вінницькій області горів об'єкт критичної інфраструктури (facebook.com/dsnsvin)