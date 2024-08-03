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З'явилися кадри наслідків удару по об'єкту інфраструктури у Вінницькій області

Вінниця, Субота 03 серпня 2024 12:59
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З'явилися кадри наслідків удару по об'єкту інфраструктури у Вінницькій області Фото: у Вінницькій області спалахнув об'єкт інфраструктури після атаки (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталія Юрченко

У Вінницькій області внаслідок нічної атаки дронів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Вінницькій області.

"В результаті влучання, виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 рятувальники та 23 одиниці техніки.

Також до гасіння пожежі два пожежні потяги від "Укрзалізниці", щоб забезпечити безперебійну подачу води.

Фото: у Вінницькій області горів об'єкт критичної інфраструктури (facebook.com/dsnsvin)

Що відомо про нічну атаку

В ніч на 3 серпня російська армія атакувала Україну, випустивши 29 дронів-камікадзе, а також чотири ракети - дві зенітні та дві протирадіолокаційні.

Сили протиповітряної оборони знищили 24 безпілотники. ППО працювала у дев'яти областях - Херсонській, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій та Житомирській.

У Вінницькій області був атакований об'єкт критичної інфраструктури.

Також відомо, що у Миколаївській області виникла пожежа через падіння уламків збитих дронів.

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