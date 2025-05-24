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З'явилися кадри наслідків ударів дронів у місті Березань під Києвом

Субота 24 травня 2025 08:03
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З'явилися кадри наслідків ударів дронів у місті Березань під Києвом Фото: наслідки дронової атаки на Київську область 24 травня (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області цієї ночі через ворожу дронову атаку постраждали дві людини у місті Березань. Надзвичайники показали кадри з місця ліквідації наслідків обстрілу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили рятувальники, цієї ночі у м. Березань була ліквідована пожежа в приватному домоволодінні, яка "виникла внаслідок падіння уламків БПЛА".

"На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу", - розповіли в надзвичайники.

Тут варто зауважити, що перед тим представники влади Київської області повідомляли про двох постраждалих в регіоні в результаті російської дронової атаки напередодні пізно ввечері. Населений пункт не вказувався, але йшлося про Броварський район.

Масована повітряна атака у ніч проти 24 травня

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 23 травня, фіксувався рух ударних безпілотників у напрямку столиці, а також були помічені "Шахеди" в Київській області. На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, розпочалася робота сил та засобів ППО.

Пізніше стало відомо, що у столиці фіксували падіння уламків збитих БПЛА ворога у Голосіївському районі, де сталася пожежа. Крім того, відомо про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через дронову атаку.

Додамо, що під час "другої хвилі" повітряної атаки із застосування дронів та балістичних ракет вночі у Києві знову лунали вибухи, у столиці активно велась робота ППО. Повідомлялося про падіння уламків ворожих повітряних цілей у низці районів, та з'явилися дані про 8 постраждалих.

Вранці у ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків у Києві, та показали фото.

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Київська область ДСНС Пожежа Атака дронів
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