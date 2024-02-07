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З'явилися кадри наслідків обстрілу Миколаєва

Миколаїв, Середа 07 лютого 2024 09:13
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З'явилися кадри наслідків обстрілу Миколаєва Фото: Миколаїв атакували дрони та ракети зранку 7 лютого (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники зранку 7 лютого обстріляли Миколаїв. З'явилися кадри наслідків удару по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича та управління ДСНС Миколаївської області у Faceook.

Сьогодні зранку росіяни атакували Миколаїв дронами типу "Шахед" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків.

ДСНС повідомила, що внаслідок атаки постраждав приватний житловий сектор. Відомо, що пошкоджено не менше 20 будинків, спалахнули пожежі.

Також був пошкоджений інфраструктурний об'єкт у Миколаєві, там виникла пожежа. Місцева влада повідомляла про одного постраждалого, його доставили до лікарні. На жаль, чоловік помер у реанімації.

Над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

facebook.com/DSNSMYKOL

Масштабна атака на Україну

Вночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Генштаб повідомив, що окупанти запустили 15 дронів, з яких 12 збила українська ППО.

Як відомо, що Миколаїв опинився сьогодні під ударом безпілотників та ракет.

У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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