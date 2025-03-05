З'явилися кадри наслідків нічної атаки дронів на Київську область

Нічна атака РФ

Пізно ввечері 4 березня голова Київської ОВА повідомив про ворожу атаку дронів. Він зазначав, що була пошкоджена багатоповерхівка, а також виникла пожежа на одному з підприємств.

Крім того, була знову атакована Одеська область. Внаслідок удару пошкоджена цивільна та критична інфраструктура, загинув чоловік. Як повідомляє ДТЕК, вчора ввечері ворог атакував ще один енергетичний об’єкт в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні.

Окупанти також завдали ракетного удару по місту Павлоград, були пошкоджені промислові підприємства і будинки.

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