З'явилися кадри наслідків нічної атаки дронів на Київську область

Російські війська в ніч на 5 березня атакували Київську область дронами. Були пошкоджені будинки, автомобілі, склади, дитсадок і школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Проте внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі зафіксували пошкодження. За даними Київської ОВА, пошкоджено вікна 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, два мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, два складських приміщення, два ангари, вікна дитячого садка та школи.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, інформації про постраждалих немає.

Повітряна тривога у Київській області оголошувалася тричі за ніч. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті цілі.

Нічна атака РФ

Пізно ввечері 4 березня голова Київської ОВА повідомив про ворожу атаку дронів. Він зазначав, що була пошкоджена багатоповерхівка, а також виникла пожежа на одному з підприємств.

Крім того, була знову атакована Одеська область. Внаслідок удару пошкоджена цивільна та критична інфраструктура, загинув чоловік. Як повідомляє ДТЕК, вчора ввечері ворог атакував ще один енергетичний об’єкт в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні.

Окупанти також завдали ракетного удару по місту Павлоград, були пошкоджені промислові підприємства і будинки.

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