З'явилися кадри наслідків нічного нальоту дронів на Харків

Нагадаємо, в ніч на 26 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Загарбники випустили 208 дронів та 27 ракет, більшість цілей збили, але були і "прильоти".

Під ударом були Харків, Дніпро, Кам'янське та Шостка. Більше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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