З'явилися кадри наслідків нічного нальоту дронів на Харків

Російські окупанти в ніч на 27 липня атакували Харків та передмістя дронами. Виникли пожежі, є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.
Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував Київський район Харкова десятьма дронами.
У Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок, а у передмісті (с. Мала Данилівка) - виробничо-господарчу споруду.
За даними ДСНС, станом на ранок всі пожежі у Харкові ліквідовані. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.
Фото: РФ атакувала Харків дронами (t.me/dsns_telegram)
Як повідомляло РБК-Україна, пізно ввечері 26 липня російські дрони атакували Харків. Внаслідок нальоту безпілотників у місті виникли пожежі.
Нагадаємо, в ніч на 26 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Загарбники випустили 208 дронів та 27 ракет, більшість цілей збили, але були і "прильоти".
Під ударом були Харків, Дніпро, Кам'янське та Шостка. Більше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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