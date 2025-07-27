ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

З'явилися кадри наслідків нічного нальоту дронів на Харків

Харків, Неділя 27 липня 2025 09:23
UA EN RU
З'явилися кадри наслідків нічного нальоту дронів на Харків Фото: російські дрони атакували Харків (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 27 липня атакували Харків та передмістя дронами. Виникли пожежі, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував Київський район Харкова десятьма дронами.

У Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок, а у передмісті (с. Мала Данилівка) - виробничо-господарчу споруду.

За даними ДСНС, станом на ранок всі пожежі у Харкові ліквідовані. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Фото: РФ атакувала Харків дронами (t.me/dsns_telegram)

Як повідомляло РБК-Україна, пізно ввечері 26 липня російські дрони атакували Харків. Внаслідок нальоту безпілотників у місті виникли пожежі.

Нагадаємо, в ніч на 26 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Загарбники випустили 208 дронів та 27 ракет, більшість цілей збили, але були і "прильоти".

Під ударом були Харків, Дніпро, Кам'янське та Шостка. Більше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Харків Війна в Україні Атака дронів
Новини
Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті