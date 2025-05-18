З'явилися кадри наслідків масованої атаки дронів на Київську область

Рекордна атака на Україну

В ніч на 18 травня Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 273 безпілотники. Попередній рекорд був у лютому 2025 року, тоді росіяни вдарили 267 дронами.

Цієї ночі сили ППО знищили 88 дронів. Ще 128 безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один дрон ще в повітрі.

Варто зазначити, що повітряна тривога в Києві триває вже понад 8 годин. Найдовша тривога у столиці - 9 годин 56 хвилин. У Києві також зафіксували пошкодження у двох районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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