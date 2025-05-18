З'явилися кадри наслідків масованої атаки дронів на Київську область

Росія в ніч на 18 травня масовано атакувала Київську область дронами. Рятувальники показали фото і відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У Фастівському районі зруйновано склад (500 кв.м) та господарчу будівлю. Виникла пожежа у медцентрі на площі 5000 кв.м. На місцях влучань працюють 55 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС.

В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, загинула жінка 1997 року народження. Поранення отримали троє осіб: 1966, 1964 років народження та дитина 2019 року народження. Пошкоджено багатоповерхівку, горіли гаражі.

Унаслідок нічної масованої атаки у Київській області зафіксовано руйнування та пожежі в кількох громадах.

Рекордна атака на Україну

В ніч на 18 травня Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 273 безпілотники. Попередній рекорд був у лютому 2025 року, тоді росіяни вдарили 267 дронами.

Цієї ночі сили ППО знищили 88 дронів. Ще 128 безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один дрон ще в повітрі.

Варто зазначити, що повітряна тривога в Києві триває вже понад 8 годин. Найдовша тривога у столиці - 9 годин 56 хвилин. У Києві також зафіксували пошкодження у двох районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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