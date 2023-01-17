З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіло ще однієї загиблої дитини

"О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини", - написав він.

Таким чином, кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до 41 людини, з них чотири дитини. Також було травмовано 79 осіб, з них 16 дітей та врятовано 39 осіб, з яких 6 дітей.

Нагадаємо, уламки зруйнованого будинку у Дніпрі розібрали вже на 90%.

Як повідомлялося раніше, 236 квартир у Дніпрі не підлягають відновленню після російського обстрілу.

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