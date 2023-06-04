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З-під завалів біля Дніпра дістали тіло дворічної дівчинки, - ОВА

Фото: з-під завалів у передмісті Дніпра дістали тіло дитина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Внаслідок російського удару по передмісті Дніпра, який відбувся ввечері 3 червня, постраждало 22 людини, а вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, два двоповерхових будинка, між якими влучила ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

Нічні атаки по Дніпропетровській області

Крім цього, вночі, 4 червня, окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Загорілися два авто, пожежі вже загасили.

"Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв", - зазначив Лисак.

Також захисники з ПвК "Схід" збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед".

Обстріл передмістя Дніпра 3 червня

Ввечері, 3 червня, росіяни вдарили ракетою по Підгородненській громаді, що в передмісті Дніпра. Мешканці двох будинків опинились під завалами, більшість поранених були госпіталізовані, серед них - п'ятеро дітей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і заявив, що всі відповідальні росіяни понесуть покарання.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України